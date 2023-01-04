Dagens Nyheter: граждане Швеции не поддерживают изменение законов из-за вступления в НАТО

Согласно результатам опроса, проведенного Dagens Nyheter, большинство граждан Швеции не хотят изменения законов ради вступления страны в НАТО.

79% респондентов в ходе опроса высказались за отстаивание шведских законов и принципов, в том числе в отношении Турции.

Только 10% опрошенных заявили, что хотят скорейшего вступления их страны в Североатлантический альянс.

Швеция вместе с Финляндией планирует вступить в НАТО уже в этом году, но Турция и Венгрия пока не одобрили их заявку.