Dagens Nyheter: граждане Швеции не поддерживают изменение законов из-за вступления в НАТО
2023-01-04 01:38
Согласно результатам опроса, проведенного Dagens Nyheter, большинство граждан Швеции не хотят изменения законов ради вступления страны в НАТО.
79% респондентов в ходе опроса высказались за отстаивание шведских законов и принципов, в том числе в отношении Турции.
Только 10% опрошенных заявили, что хотят скорейшего вступления их страны в Североатлантический альянс.
Швеция вместе с Финляндией планирует вступить в НАТО уже в этом году, но Турция и Венгрия пока не одобрили их заявку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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