Умер бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов
Бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов, союзник Бориса Ельцина, скончался в возрасте 80 лет, сообщило государственное телевидение во вторник, 3 января, со ссылкой на родственников.
По данным того же источника, Руслан Хасбулатов, чеченец по происхождению, скончался в своем доме в Подмосковье.
Правозащитник Александр Черкасов подтвердил, что Руслан Хасбулатов скончался во вторник, не уточнив причину смерти.
Его тело будет перевезено в его родное село Толстой-Юрт в Чечне, где состоятся его похороны, сообщил он в Facebook.
После распада Советского Союза в 1991 году спикером парламента был назначен Руслан Хасбулатов, близкий соратник Бориса Ельцина. Хазбулатов вошел в ельцинское сопротивление во время августовского путча 1991 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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