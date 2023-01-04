Умер бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов

Бывший спикер российского парламента Руслан Хасбулатов, союзник Бориса Ельцина, скончался в возрасте 80 лет, сообщило государственное телевидение во вторник, 3 января, со ссылкой на родственников.

По данным того же источника, Руслан Хасбулатов, чеченец по происхождению, скончался в своем доме в Подмосковье.

Правозащитник Александр Черкасов подтвердил, что Руслан Хасбулатов скончался во вторник, не уточнив причину смерти.

Его тело будет перевезено в его родное село Толстой-Юрт в Чечне, где состоятся его похороны, сообщил он в Facebook.

После распада Советского Союза в 1991 году спикером парламента был назначен Руслан Хасбулатов, близкий соратник Бориса Ельцина. Хазбулатов вошел в ельцинское сопротивление во время августовского путча 1991 года.