Польское МИД заявило, что Германия относится к Польше, как к вассальному государству
В споре о выплате репараций за Вторую мировую войну заместитель министра иностранных дел Польши выдвинул серьезные обвинения против Германии.
«Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят расширить здесь сферу своего влияния и относиться к Польше как к вассальному государству», — заявил во вторник Польскому агентству печати Аркадиуш Муларчик.
Отказ вести переговоры о платежах, требуемых его правительством, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и польскому народу.
Диалог с Германией по этому вопросу будет продолжен «через международные организации».
В начале сентября правящая в Польше националистическая партия ПиС потребовала от Германии сумму, эквивалентную 1,3 трлн евро, для возмещения ущерба, причиненного войной.
С другой стороны, федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в октябре, что вопрос о репарациях решен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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