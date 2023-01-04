Польское МИД заявило, что Германия относится к Польше, как к вассальному государству

В споре о выплате репараций за Вторую мировую войну заместитель министра иностранных дел Польши выдвинул серьезные обвинения против Германии.

«Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят расширить здесь сферу своего влияния и относиться к Польше как к вассальному государству», — заявил во вторник Польскому агентству печати Аркадиуш Муларчик.

Отказ вести переговоры о платежах, требуемых его правительством, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и польскому народу.

Диалог с Германией по этому вопросу будет продолжен «через международные организации».

В начале сентября правящая в Польше националистическая партия ПиС потребовала от Германии сумму, эквивалентную 1,3 трлн евро, для возмещения ущерба, причиненного войной.

С другой стороны, федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в октябре, что вопрос о репарациях решен.