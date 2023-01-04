Число погибших в Макеевке российских солдат увеличилось до 89 человек

APS
2023-01-04 08:22

Россия признала гибель 89 военных в результате обстрела РСЗО Himars ВСУ временного расположения в Макеевке.

Министерство обороны в Москве увеличило число погибших с 63 объявленных ранее после того, как четыре ракеты попали во временные казармы в Макеевке. 

Первоначально украинские военные заявили о нескольких сотнях погибших и раненых.

Опубликовано: Тарас Медведев







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