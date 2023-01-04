Бербок предостерегла немецкий бизнес от зависимости от Китая и провела параллели с Россией

В дебатах о том, как держать себя с Китаем, глава МИД ФРГ Анналена Бербок защищала свою новую стратегию дистанцирования от самого важного торгового партнера Германии.

«Германия на собственном опыте испытала, что может произойти, если она попадет в массовую зависимость от страны, «которая не разделяет демократические ценности, которая конкурирует с нашей демократией в качестве автократического режима», — заявила Бербок в среду специализированной информационной службе Table.Media, назвав Германию «уязвимой» в этом плане.

«В полностью взаимосвязанном мире вы не можете отделиться ни от одного региона, не говоря уже об одной из крупнейших экономик», — отметила Бербок.

Но, в то же время в последние годы Китай систематически «отходил от международного права и правил честной конкуренции».

«Поэтому в наших собственных экономических интересах не делать нас такими зависимыми от Китая, как мы сделали это с Россией», - отметила министр.

В этом контексте политик отметила средние компании и раскритиковал компании зоны Dax. По ее словам, многие средние и семейные предприятия будут практиковать разумное управление рисками в своем бизнесе в Китае, сокращать инвестиции в Китай из-за более жестких темпов последних лет и более широко позиционировать себя в Индо-Тихоокеанском регионе.

С другой стороны, у некоторых компаний Dax у нее сложилось впечатление, «что они просто игнорируют экономические риски, а также долгосрочные интересы своей компании, потому что только следующие пять лет учитываются для бонусов членов правления».