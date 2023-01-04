Теннисистка Соболенко из Беларуси вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

4 января белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира класса WTA-500, который проводится в Аделаиде на территории Австралии.

В среду стало известно, что представляющая Беларусь теннисистка Арина Соболенко смогла обыграть россиянку Людмилу Самсонову по итогам противостояния, длившегося 2 часа и 15 минут. Выйдя в четвертьфинал, Соболенко намерена провести встречу с представительницей Чехии Маркета Вондроушова.

Известно, что призовой фонд в австралийском турнире составляет 826 тысяч долларов, а сами соревнования в Аделаиде завершатся уже 8 января.