Теннисистка Соболенко из Беларуси вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
4 января белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира класса WTA-500, который проводится в Аделаиде на территории Австралии.
В среду стало известно, что представляющая Беларусь теннисистка Арина Соболенко смогла обыграть россиянку Людмилу Самсонову по итогам противостояния, длившегося 2 часа и 15 минут. Выйдя в четвертьфинал, Соболенко намерена провести встречу с представительницей Чехии Маркета Вондроушова.
Известно, что призовой фонд в австралийском турнире составляет 826 тысяч долларов, а сами соревнования в Аделаиде завершатся уже 8 января.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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