Издание "Коммерсант" сообщило о формировании нового многополярного мира с центрами в Москве, Пекине и Вашингтоне.

Журналисты газеты "Коммерсант" уверены, что начавшаяся в Украине специальная военная операция и намерения Пекина восстановить контроль над Тайванем с непрекращающимися попытками Вашингтона доминировать в мире приведут к тому, что новая многополярность будет сформирована под влиянием Китая, России и США.

При этом в "Коммерсанте" отметили, что КНР и Россия выступают союзническими государствами, о чём свидетельствует визит Владимира Путина в Пекин на открытие Олимпийских игр.