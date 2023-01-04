«Коммерсант»: Россия, Китай и США формируют новую многополярность
Издание "Коммерсант" сообщило о формировании нового многополярного мира с центрами в Москве, Пекине и Вашингтоне.
Журналисты газеты "Коммерсант" уверены, что начавшаяся в Украине специальная военная операция и намерения Пекина восстановить контроль над Тайванем с непрекращающимися попытками Вашингтона доминировать в мире приведут к тому, что новая многополярность будет сформирована под влиянием Китая, России и США.
При этом в "Коммерсанте" отметили, что КНР и Россия выступают союзническими государствами, о чём свидетельствует визит Владимира Путина в Пекин на открытие Олимпийских игр.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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