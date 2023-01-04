Пьер де Голль: Запад очень давно подготовил санкции против России
Внук Шарля де Голля Пьер утверждает, что западные страны ведут экономическую войну против России посредством санкций.
4 января информагентство AgoraFox опубликовало интервью с Пьером де Голлем, который выразил уверенность, что интенсивность антироссийских санкций коллективного Запада свидетельствует о том, что ограничительные меры в отношении Москвы были подготовлены очень давно.
По мнению внука Шарля де Голля, в настоящий момент западные государства ведут войну против России посредством оказания экономического давления на эту страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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