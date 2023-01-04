Внук Шарля де Голля Пьер утверждает, что западные страны ведут экономическую войну против России посредством санкций.

4 января информагентство AgoraFox опубликовало интервью с Пьером де Голлем, который выразил уверенность, что интенсивность антироссийских санкций коллективного Запада свидетельствует о том, что ограничительные меры в отношении Москвы были подготовлены очень давно.

По мнению внука Шарля де Голля, в настоящий момент западные государства ведут войну против России посредством оказания экономического давления на эту страну.