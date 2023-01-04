Войска России задержали разведчика СБУ в Мелитополе

Российские правоохранители совместно с военными произвели задержание агента СБУ в городе Мелитополь Запорожской области.

Издание "РИА Новости" уведомляет, что российские полицейские и солдаты провели серию мероприятий, в ходе которого задержали жителя Мелитополя, завербованного Службой безопасности Украины через социальные сети. Известно, что задержанный следил за дислокацией российских войск и техники, передавая данные сведения украинскому Генштабу.

Также арестованный житель Мелитополя публично призывал осуществлению насильственных действий по отношению к российским правоохранителям.