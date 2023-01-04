Мулярчик: отказ ФРГ платить репарации является неуважением к Польше

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик утверждает, что немецкое правительство продемонстрировало неуважение к польскому народу своим отказом выплачивать репарациию.

4 января представитель польского МИДа Аркадиуш Мулярчик дал интервью газете PAP, где сообщил, что правительство Германии направило Варшаве дипломатическую ноту, в котором сообщило, что Берлин отказывается выплачивать репарации Польше.

По данным Мулярчика, в немецком ответе на просьбу выплатить репарации Польше фигурирует всего одно предложение, в котором сообщается об отказе Германии компенсировать ущерб Варшаве, нанесённый в годы Второй мировой войны. Аркадиуш Мулярчик отметил, что в письме нет никакой юридической аргументации отказа, что свидетельствует о неуважении ФРГ к польскому народу.