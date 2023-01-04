Кисида: СВО в Украине и пандемия COVID-19 привели мир к поворотной точке

Японский премьер Фумио Кисида утверждает, что в настоящее время человечество приблизилось к поворотной точке в истории.

В среду пресс-служба премьер-министра Японии Фумио Кисиды опубликовало новое сообщение на официальном сайте G7, где японский премьер заявил, что мир находится на исторической поворотной точке, вызванной коронавирусной пандемией и российской спецоперацией на территории Украины.

Также Кисида уверен, что передел мирового порядка будет связан с распределением энергетических ресурсов из-за их острой нехватки в некоторых странах.