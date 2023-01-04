Туатти: Индия станет единственным победителем в конфликте на Украине
2023-01-04 10:06
4 января учёный-экономист Марк Туатти выразил уверенность, что Индия является единственным государством, которому выгоден украинский конфликт.
Телеканал BFM TV опубликовал фрагмент интервью с экономистом Марком Туатти, который публично заявил, что Индия стала единоличным выгодополучателем от российской спецоперации. По мнению Туатти, это обусловлено тем, что Индия впервые стала приобретать нефть у России, начав её переработку.
Марк Туатти уверен, что переработанная российская нефть успешно перепродаётся Индией европейским государствам в обход санкций Евросоюза против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей