Скибицкий: Россия готовится к новому массированному удару по Украине

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска якобы готовятся к новому массированному удару по украинской территории.

4 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью информационному агентству «РБК Украина» выразил свою уверенность в том, что Вооружённые силы Российской Федерации в обозримом будущем могут нанести новый массированный удар по украинской системе военного управления и объектам энергетики.

Скибицкий утверждает, что российская «авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки».

Помимо прочего, украинский разведчик заявил о том, что в настоящее время погодные условия позволяют России наносить высокоточные удары по Украине.