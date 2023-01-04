TAC: некомпетентность элит Вашингтона привела США к краю пропасти

Американский сенатор от республиканской партии Марко Рубио утверждает, что некомпетентное управление Соединёнными Штатами угрожает безопасности страны.

4 явнаря представитель Конгресса Марко Рубио дал интервью газете The American Conservative, где заявил, что элиты США долгое время руководили страной некомпетентно, что привело американское государство к краю пропасти, поскольку социальные институты подверглись негативной деформации.

По мнению Рубио, нынешние американские политики заботятся о собственном благосостоянии, а не о гражданах Соединённых Штатов. Также Марко Рубио уверен, что ключевым противником Вашингтона является Китай.