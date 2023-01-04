Эрдоган предложит Путину помощь Турции в завершении конфликта на Украине
2023-01-04 10:34
Тайип Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину посредничество Анкары в окончании российско-украинского конфликта.
Журналисты газеты "РИА Новости" уведомляют, что 4 января президент Турции Тайип Эрдоган проведёт новый раунд телефонных переговоров с Владимиром Путиным, в ходе которого предложит помощь Анкары для возобновления переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы.
Примечательно, что в среду Эрдоган также запланировал провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским сразу после того, как побеседует с Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей