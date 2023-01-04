Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в России Пеьру Леви осколок от использованной ВСУ гаубицы Caesar, извлечённый из его позвоночника.

4 января глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины, в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что отправил послу Франции в России Пьеру Леви осколок французской самоходной артиллерийской установки Caesar, извлечённый хирургами из его позвоночника.

Рогозин попросил Леви передать данный осколок президенту Французской Республики Эммануэлю Макрон, а также предупредить его о том, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, Соединённых Штатов, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе.