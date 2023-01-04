Цена газа в Европе упала ниже $750 за тысячу кубов впервые с 18 февраля 2022 года

4 января стоимость газа на зарубежных биржах в европейском регионе рекордно сократилась.

Пресс-релиз дислоцированной в Лондоне биржи ICE от 04.01.23 уведомляет, что стоимость газа в странах Европы упала ниже 750-ти долларов за тысячу метров кубических впервые с 18 февраля 2022 года.

Характерно, что в минувшем феврале Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик, после чего начал специальную военную операцию в Украине. Именно после этих событий стоимость газа в европейских государствах начала расти.