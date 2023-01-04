Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину посредничество по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество по Украине.

Информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на дипломатический источник, сообщило о том, что президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в ходе запланированных на сегодня, 4 января 2023 года, телефонных переговоров с Владимиром Путиным планирует предложить российскому лидеру посредничество Анкары по переговорному процессу для мирного урегулирования украинского конфликта.

Источник «РИА Новости» отметил, что Эрдоган намерен и дальше предлагать своё посредничество, так как имеет возможность вести переговоры как с Россией, так и с Украиной.