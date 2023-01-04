«Ростех» начнёт производство новых средств для борьбы с беспилотниками

Российская корпорация "Ростех" анонсировало создание новых систем по борьбе с вражескими дронами.

Пресс-служба компании "Ростех" уведомляет, что в течение двух месяцев сотрудники компании завершат испытательные процессы новых систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, запустив их серийное производство для поставки на вооружение войскам России, которые смогут применить данную технологию в целях спецоперации на Украине.

Также в "Ростехе" отметили, что с учетом растущих нужд СВО фирма увеличила темпы производства военной техники и тяжёлых вооружений для скорейшей отправки на фронт.