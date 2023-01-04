Рогозин отправил осколок снаряда, извлеченный из его тела, послу Франции в России

К осколку снаряда, который был выпущен из гаубицы Caesar, Дмитрий Рогозин приложил сопроводительное письмо, адресованное лично послу Франции в России Пьеру Леви.

В этом письме бывший глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин подчеркивает, что политика Франции и ее союзников по Североатлантическому альянсу привела к трагическому развитию событий. Как пишет Рогозин, «слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев».

При этом Рогозин отмечает, что подобная позиция Франции и действия французских властей вызывают у него боль и сожаление. Также чиновник пишет, что извлеченный из его тела осколок он прочит передать президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также предупредить французского лидера о том, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, Великобритании, США, Германии и других стран Североатлантического альянса в Донбассе.