Владелица похоронного бюро в штате Колорадо продавала человеческие органы
2023-01-04 11:12
Прокуроры заявили, что 46-летняя Меган Хесс и 69-летняя Ширли Кох вскрыли около 560 трупов и продали части тел без разрешения в период с 2010 по 2018 год.
Обе женщины признали себя виновными в содеянном на днях, сообщил источник.
Хесс будет приговорена к 20, а Кох к 15 годам лишения свободы.
По данным федеральной прокуратуры Колорадо, дуэт матери и дочери подавал части тел, а в некоторых случаях и целые тела.
Опубликовано: Тарас Медведев