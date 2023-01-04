Владелица похоронного бюро в штате Колорадо продавала человеческие органы

Прокуроры заявили, что 46-летняя Меган Хесс и 69-летняя Ширли Кох вскрыли около 560 трупов и продали части тел без разрешения в период с 2010 по 2018 год.

Обе женщины признали себя виновными в содеянном на днях, сообщил источник.

Хесс будет приговорена к 20, а Кох к 15 годам лишения свободы.

По данным федеральной прокуратуры Колорадо, дуэт матери и дочери подавал части тел, а в некоторых случаях и целые тела.