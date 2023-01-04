Соседов призвал Меладзе уехать из России навсегда после того, как певец угодил в скандал в Дубае
2023-01-04 11:21
Музыкальный критик Сергей Соседов резко отозвался о певце Валерии Меладзе, призвав того раз и навсегда покинуть РФ.
Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что Валерий Меладзе заслуживает бойкота, о чем он заявил в интервью с "Вечерней Москвой".
Причина - скандал с участием Меладзе в Дубае, когда он продолжил лозунг поклонника "Слава Украине!".
Соседов дал совет Меладзе покинуть РФ раз и навсегда.
Критик призвал объявить Меладзе персоной нон грата на всех каналах телевидения России, а его композиции запретить для ротации на всех радиостанциях государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова