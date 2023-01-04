У мужчин, которые пьют много пива, может со временем вырастать женская грудь

Подобное явление в медицине называется гинекомастией. По мнению специалистов, мужская грудь начинает расти при повышенной выработке в организме женских половых гормонов - эстрогенов.

Грудь у мужчин растет, если женские гормоны эстрогены преобладают над мужскими - андрогенами.

Как считает Елена Кудинова, рентгенолог-маммолог, гинекомастия часто возникает у лиц, страдающих ожирением, имеющих эндокринные нарушения или проблемы, связанные с функционированием яичек.

Возрастные особенности тоже играют значимую роль при развитии патологии.

Такое бывает у подростков во время гормонального всплеска, когда баланс между андрогенами и эстрогенами нарушается.

В пожилом возрасте у мужчин старше 60-70 лет иногда выработка андрогенов прекращается, эстрогены же остаются на прежнем уровне.

Среди других возможных причин гинекомастии профессор Ильдар Гилязутдинов называет увлечение наркотиками, частые стрессы, плохую экологию, неконтролируемый прием лекарственных препаратов.

Еще один фактор, провоцирующий рост груди у мужчин, - это чрезмерное употребление пива. В хмеле содержится фитоэстроген, являющийся аналогом женского полового гормона эстрогена.

Таким образом, употребляя пиво, мужчина увеличивает в организме число женских гормонов.

Женская грудь у мужчины появляется, если он увлекается стероидами. Вещества постепенно снижают выработку тестостерона в организме.

В итоге пропадает сексуальное желание, слабеет эрекция, растет размер предстательной железы и грудных желез тоже.