Силы ПВО России уничтожили малоразмерный объект в форме шара в Ростовской области

Ростовский губернатор Василий Голубев заявил, что российские силы ПВО уничтожили малоразмерный объект в форме шара в Мясниковском районе.

4 января губернатор Ростовской области России Василий Голубев в своём официальном Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими силами противовоздушной обороны «малоразмерного объекта в форме шара, который свободно летел по ветру» в 7 километрах от села Султан Салы в Мясниковском районе вчера поздно ночью, 3 января 2022 года.

Голубев призвал ростовчан сохранять спокойствие, так как небо над Ростовской областью надёжно прикрыто системами ПВО, а для обеспечения безопасности региона задействованы все силы и средства.