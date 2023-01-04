«Белпочта» досрочно выплатит пенсии к православному Рождеству 7 января

Администрация "Белпочты" приняла решение о досрочной выплате пенсионных начислений, приуроченных к православному Рождеству в Беларуси.

Пресс-служба компании "Белпочта" уведомляет, что выплата пенсий к православному Рождеству в Беларуси будет совершена досрочно, начавшись в Брестской области уже 4 января. Известно, что выплата пенсий в Могилёвской, Гомельской, Минской, Гомельской, Гродненской, Витебской областях и самом Минске выплата пенсий стартует завтра.

Также сообщается, что пенсионные начисления в Гомеле можно будет забрать уже 6 января. Выплата пенсий 7 января по всей Беларуси также будет осуществляться.