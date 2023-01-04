«Белпочта» досрочно выплатит белорусам пенсии и пособия за 7 января

РУП «Белпочта» сообщила, что белорусы смогут досрочно получить пенсии и пособия за 7 января.

Пресс-служба РУП «Белпочта» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что выплата пенсий и пособий за 7 января 2023 года в объектах почтовой связи Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска начнется с 5 января.

В ОПС Брестской области белорусы смогут досрочно получить пенсии и пособия начиная с 4 января, в то время как в Гомельской области выплата будет осуществляться 6 января.

Отмечается, что в православное Рождество, которое отмечается 7 января, во всех регионах Беларуси будут работать только дежурные объекты почтовой связи.