Как заявил в интервью изданию AgoraVox Пьер де Голль, являющийся внуком экс-президента Франции Шарля де Голля, западные страны заранее спланировали заговор против России.

Как полагает внук бывшего французского лидера, количество и глубина санкций свидетельствуют о том, что все это было давно спланировано и что это, по сути, типичная экономическая война, выгоду от которой получают американцы.

Пьер де Голль подчеркнул, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который Евросоюз и Соединенные Штаты Америки пытаются возложить на Россию. Как полагает де Голль-младший, Россия просто защищаются, потому что против нее применено 11000 санкций, не считая девятого пакета, поэтому действия Москвы являются вполне законными и естественными.

Относительно замораживания российских активов де Голль полагает, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

По мнению Пьера де Голля, первыми курок в войне, идущей в регионе еще с 2014 года войне, нажали американцы. Вторым по значимости поджигателем войны стал организация Североатлантический альянс, так и не снявший с повестки дня давно намеченные планы расширения на территорию Украины.