Голубев: системы ПВО России сбили НЛО в форме шара в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что российские силы противовоздушной обороны перехватили некий объект в небе над регионом.

Ростовский губернатор Василий Голубев утверждает, что 2 января около 10-ти часов вечера по московскому времени в воздушном пространстве региона был зафиксирован пролёт небольшого объекта в форме шара, который беспрепятственно перемещался в небе на высоте двух с половиной тысяч метров.

По данным Голубева, после оценки ситуации было принято решение сбить неопознанный летающий объект, и после пуска снаряда в его направлении раздался взрыв.