Голубев: системы ПВО России сбили НЛО в форме шара в Ростовской области
2023-01-04 12:01
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что российские силы противовоздушной обороны перехватили некий объект в небе над регионом.
Ростовский губернатор Василий Голубев утверждает, что 2 января около 10-ти часов вечера по московскому времени в воздушном пространстве региона был зафиксирован пролёт небольшого объекта в форме шара, который беспрепятственно перемещался в небе на высоте двух с половиной тысяч метров.
По данным Голубева, после оценки ситуации было принято решение сбить неопознанный летающий объект, и после пуска снаряда в его направлении раздался взрыв.
Опубликовано: Ткачёв Андрей