Российские военкоры сообщают, что служащие ВС РФ ликвидировали организатора игры «Соколы-Джура» Олега Юрченко в боях за город Артёмовск в ДНР.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что 2 января служащие Вооружённых сил Российской Федерации в боях за Артёмовск уничтожили Олега Юрченко, известного лидер всеукраинской военно-патриотической игры «Соколы-Джура».

Отмечается, что в рамках игры «Соколы-Джура» подрастающему поколению украинцев прививали нацизм и воспитывали ненависть к Российской Федерации и всему русскому.