Гурулев: предпосылки для новой волны мобилизации в РФ отсутствуют

Российский депутат Андрей Гурулев опроверг слухи о возможности новой волны мобилизации в стране.

Представитель Государственной думы РФ генерал Андрей Гурулев утверждает, что в настоящий момент в России отсутствуют предпосылки для возобновления мобилизационных процессов, поскольку граждане, которые были мобилизованы ранее, ещё не прибыли на поле боя в полном составе, так как часть из них до сих проходит обучение.

Также Гурулев отметил, что военно-промышленный комплекс России обязан нарастить производственные мощности для оснащения мобилизованных всем необходимым.