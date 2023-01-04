Гурулев: предпосылки для новой волны мобилизации в РФ отсутствуют
2023-01-04 12:11
Российский депутат Андрей Гурулев опроверг слухи о возможности новой волны мобилизации в стране.
Представитель Государственной думы РФ генерал Андрей Гурулев утверждает, что в настоящий момент в России отсутствуют предпосылки для возобновления мобилизационных процессов, поскольку граждане, которые были мобилизованы ранее, ещё не прибыли на поле боя в полном составе, так как часть из них до сих проходит обучение.
Также Гурулев отметил, что военно-промышленный комплекс России обязан нарастить производственные мощности для оснащения мобилизованных всем необходимым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей