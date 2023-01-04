Гурулев: предпосылок к началу второй волны мобилизации сейчас нет

Такое мнение член оборонного комитета Государственной Думы, генерал Андрей Гурулев высказал в интервью журналистам издания «Чита.ру».

По словам чиновника, нет необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Во-первых, для этого сейчас не существует каких-либо предпосылок и условий. Во-вторых, даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не задействованы в боевых действиях. Также депутат полагает, что российская промышленность вначале должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить вторую волну мобилизации.

Ранее сообщалось о проблемах в снабжении, оснащении и вооружении мобилизованных граждан. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны к 1 февраля доложить ему о том, насколько хорошо вооружены, укомплектованы и оснащены войска в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что в данный момент эти показатели не соответствуют существующим требованиям. Следовательно, говорить о проведении второй волны мобилизации для отправки в войска тысяч солдат и офицеров не приходится.