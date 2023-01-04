Фёдоров: США готовят демонстрационный удар по «Москва-Сити»
2023-01-04 12:58
Российский депутат Евгений Фёдоров заявил, что США готовятся план нанесения демонстрационного удара по «Москва-Сити».
4 января депутат Государственной думы Федерального Собрания России Евгений Фёдоров в пресс-релизе заявил о том, что Соединённые Штаты разрабатывают план демонстрационного удара по «Москва-Сити».
Фёдоров утверждает, что американские власти в обозримом будущем будут усиливать бомбардировки центральной части России, «повышая градус поставки оружия» киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко