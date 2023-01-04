Симоньян потребовала публично наказать виновных в гибели российских военных в Макеевке

Главный редактор телевизионного канала Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что Министерство обороны публично пообещало наказать виновных за гибель российских военных в Макеевки.

Как полагает Симоньян, фамилии этих лиц и мера ответственности должны быть доведены до широкой общественности. По мнению редактора, которое она высказала в своем телеграм-канале, безнаказанность не ведет к общественному согласию, а ведет к новым преступлениям и, как следствие, к общественному несогласию.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Севрюков, занимающий должность первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, сообщил, что комиссия по расследованию обстоятельств происшествия приступила к работе. По итогам расследования, как отметил военачальник, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.