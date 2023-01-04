ВКС России сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация сбила самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в Новопавловке и Краматорске.

4 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил об уничтожении российскими воздушно-космическими силами многоцелевого истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в окрестностях города Краматорск ДНР и села Новопавловка Николаевской области.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине служащими российской армии уничтожено 357 украинских самолётов.