Путин участвует в выходе фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту

Владимир Путин принял участие церемонии выхода на службу российского фрегата "Адмирал Горшков".

4 января Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии выхода на службу российского фрегата "Адмирал Горшков", который оснащён новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В ходе мероприятия также выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который утверждает, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальнее плавание по Средиземному морю, а также Индийскому и Аталнтическим океанам.

Примечательно, что специфическим отличием российских ракет "Циркон" является стопроцентная вероятность преодоления противоракетной обороны противника.