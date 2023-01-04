Путин участвует в выходе фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту
2023-01-04 13:42
Владимир Путин принял участие церемонии выхода на службу российского фрегата "Адмирал Горшков".
4 января Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии выхода на службу российского фрегата "Адмирал Горшков", который оснащён новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
В ходе мероприятия также выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который утверждает, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальнее плавание по Средиземному морю, а также Индийскому и Аталнтическим океанам.
Примечательно, что специфическим отличием российских ракет "Циркон" является стопроцентная вероятность преодоления противоракетной обороны противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей