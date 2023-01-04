Президент Эстонии Карис призвал не бороться с русским языком и литературой

Эстонский президент Алар Карис утверждает, что борьба с русским языком и литературой, начатая западными странами, не имеет причин.

В среду президент эстонии Алар Карис дал интервью журналистам телеканала ETV+, где публично заявил, что считает русский язык культурным языком и не видит причин для борьбы с ними.

По мнению Кариса, русский язык следует учить одним из первых в качестве иностранных, поскольку он является сложнейшим из прочих и позволит обучающемуся осваивать другие языки быстрее.

Также Алар Карис призвал не отказываться от русского языка из-за спецоперации в Украине, отметив, что даже прекратившие говорить на русском украинцы в дальнейшем вернуться к его использованию.