Инструктор организации «Чёрный ворон» Владислав Швец убит в боях под Артёмовском

Российские военкоры заявили, что российскими солдатами в боях под Артёмовском убит инструктор неонацистской организации «Чёрный ворон» Владислав Швец.

4 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что в боях под Артёмовском служащие Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали инструктора неонацистской молодёжной организации «Чёрный ворон» Владислава Швеца.

Российские военкоры утверждают, что весь 2022 год Швец активно пропагандировал нацистские идеи среди несовершеннолетних украинцев с целью их вовлечения в боевые действия в рамках специальной военной операции России на Украине.