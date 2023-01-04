Онкобольная Заворотнюк должна налоговой 150 000 рублей

Долг больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк налоговой службе составляет 150 000 российских рублей.

Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в московском онкоцентре. Пребывание здесь обходится в солидную сумму.

До этого знаменитость проходила дорогостоящее лечение в Германии.

К этим немалым тратам добавился еще и долг налоговой, который составляет 150 000 российских рублей.