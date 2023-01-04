Буданов: армия Украины начнёт серьёзное наступление в марте

Лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал наступательную операцию ВСУ.

4 января глава ГУР Украины Кирилл Буданов пообщался с репортёрами издания ABC, где публично заявил, что грядущей весной в зоне спецоперации начнётся пик боевых действий. При этом Буданов отметил, что наступление начнётся в марте и будет носить крайне серьёзный характер.

Накануне депутат Госдумы Андрей Гурулев заверил, что украинская разведка никогда не сможет узнать о подготовке новой наступательной операции со стороны армии России.