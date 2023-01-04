Times of Israel: украинские беженцы подвергаются насилию в Израиле

Газета Times of Israel рассказала об инцидентах сексуального насилия в отношении беженцев из Украины, которые приехали жить в Израиль после 24 февраля.

Журналисты информагентства Times of Israel утверждают, что уехавшие в Израиль после начала спецоперации украинки нередко подвергаются случаям сексуального насилия и домогательствам на новых рабочих местах, ввиду чего многие из них были вынуждены уволиться.

Представители Times of Israel отмечают, что местным правоохранителям известно как минимум о трёх случаях сексуального насилия в отношении украинских мигранток. Также отмечается, что одна украинка, переехавшая в Израиль после начала конфликта в её стране, покончила с собой из-за домогательств.