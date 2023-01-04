Daily Mail: Байдена ожидает множество проблем в 2023 году

Британская газета Daily Mail утверждает, что будучи на посту американского президента, в 2023 году Джо Байден будет вынужден решать множество новых проблем.

Издание Daily Mail со ссылкой на социологический опрос института Гэллапа утверждает, что 80 процентов американцев ожидают усугубление экономического кризиса в своей стране в течение 2023 года. 90 процентов жителей Соединённых Штатов считают, что нынешний год не обойдётся без новых политических противостояний с участием администрации Вашингтона.

Также опрошенные институтом Гэллапа выразили уверенность, что влияние США в мире ослабевает наряду с возрастанием могущества Китая, и эта проблема, как и все прочие в 2023 году, станет поводом для беспокойства Джозефа Байдена.