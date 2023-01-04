Express: решение Путина по «Цирконам» молниеносно прорвёт оборону НАТО
2023-01-04 18:20
Журналисты газеты Express оценили решение Владимира Путина отправить в дальнее плавание фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон".
Британское издание Express утверждает, что сегодняшний приказ Владимира Путина о выведении российского фрегата "Адмирал Горшков" в дальнее плавание по Средиземному морю, Индийскому и Атлантическому океанам незамедлительно прорывает оборонительные рубежи морских сил НАТО, поскольку данный корабль оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Характерно, что 4 января министр обороны России Сергей Шойгу публично заверил, что "Цирконы" гарантированно обойдут любую противоракетную оборону.
Опубликовано: Ткачёв Андрей