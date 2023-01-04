Express: решение Путина по «Цирконам» молниеносно прорвёт оборону НАТО

Бондарчук заявила, что прекратила общение с друзьями, которые покинули Россию, из-за агрессии в свой адрес

Светлана Бондарчук призналась, что не общается с друзьями, уехавшими из РФ, так как те агрессивно настроены по отношению к ней.

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