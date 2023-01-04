Delfi: посольство России в Латвии получило подозрительную посылку

ГПСС Латвии сообщила о получении посольством России в Риге подозрительной посылки.

4 января прибалтийское интернет-издание Delfi, со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу, сообщило о том, что посольство Российской Федерации в Латвийской Республики получило подозрительную посылку, которая может содержать вещество неизвестного происхождения.

Отмечается, что в настоящее время на месте данного инцидента, сообщение о котором поступило в ГПСС, а также в государственную полицию Латвии, работают экстренные службы, обстоятельства уточняются.