Express: фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» способен прорвать морскую оборону НАТО
2023-01-04 19:21
В Великобритании заявили о способности фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Цирконам» прорвать морскую оборону НАТО.
4 января британское интернет-издание Express выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Обозреватели Express утверждают, что российский «ужасающий военный корабль» с «Цирконами» способен с лёгкостью пробить морскую оборону Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко