Представитель МИД России отказала Италии в посредничестве на переговорах с Украиной

Мария Захарова отказала Италии в посредничестве в возможных переговорах Москвы и Киева, так как официальный Рим занял антироссийскую позицию.

Италия заняла однозначную антироссийскую позицию, поэтому о ее посредничестве в возможных переговорах между Москвой и Киевом не может быть и речи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Италия не может быть посредником между Киевом и Москвой, так как помогает киевскому режиму и занимает откровенно антироссийскую позицию", - сказала она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о готовности Италии стать посредником в мирном урегулировании конфликта России и Украины. Меду тем глава итальянского кабмина подчеркнула, что для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, страны Запада должны поддержать Украину.