Байден пристыдил республиканцев за неспособность выбрать спикера Палаты представителей

Президент США Джо Байден заявил, что неспособность республиканцев выбрать спикера палаты представителей – это позор.

Он отметил, что весь мир наблюдает за тем, что сейчас происходит в Конгрессе США.

При этом Байден подчеркнул, что проведение неоднократных повторных выборов спикера – не его проблема.

Ранее сообщалось, что в нескольких раундах голосования ни один из претендентов на пост спикера Палаты представителей США не набрал необходимое количество голосов.