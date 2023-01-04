Байден пристыдил республиканцев за неспособность выбрать спикера Палаты представителей
2023-01-04 20:06
Президент США Джо Байден заявил, что неспособность республиканцев выбрать спикера палаты представителей – это позор.
Он отметил, что весь мир наблюдает за тем, что сейчас происходит в Конгрессе США.
При этом Байден подчеркнул, что проведение неоднократных повторных выборов спикера – не его проблема.
Ранее сообщалось, что в нескольких раундах голосования ни один из претендентов на пост спикера Палаты представителей США не набрал необходимое количество голосов.
Опубликовано: Светлана Репина