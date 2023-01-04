СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Муратова за получение взятки

Агенты СБУ задержали замглавы Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки от депутата «Слуги народа».

В среду, 4 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на осведомлённые источники в правоохранительных органах, сообщило о задержании Службой безопасности Украины заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова, который подозревается в получении крупной взятки.

Обозреватели страны уточнили, что взятку Муратову передала депутат Одесского облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко.

В настоящее время задержанный украинский чиновник содержится в изоляторе, завтра, 5 января, ему будет избрана мера пресечения.