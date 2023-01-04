ВОЗ: Китай скрывает данные по COVID-19
2023-01-04 20:49
Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что Китай предоставляет неточные и неполные сведения по COVID-19.
Речь идет о данных по госпитализации, приеме в отделения интенсивной терапии, а также смертности.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что в Китае переполнены крематории из-за существенного роста смертности от коронавируса.
Тем временем в КНР возмутились введением некоторыми государствами тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из страны.
Опубликовано: Светлана Репина