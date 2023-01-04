ВОЗ: Китай скрывает данные по COVID-19

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что Китай предоставляет неточные и неполные сведения по COVID-19.

Речь идет о данных по госпитализации, приеме в отделения интенсивной терапии, а также смертности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что в Китае переполнены крематории из-за существенного роста смертности от коронавируса.

Тем временем в КНР возмутились введением некоторыми государствами тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из страны.