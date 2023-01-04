Американский профессор Вольф рассказал о главном страхе Зеленского

Американский профессор экономики Ричард Вольф рассказал, что является главным страхом президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению профессора, тот больше всего боится, что украинцы возненавидят его для долгий вооруженный конфликт.

Вольф отмечает, что в политике и на войне герой очень быстро и легко может превратиться в злодея.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский боится встречи с Владимиром Путиным.