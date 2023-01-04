В российское посольство в Латвии доставили посылку со странным веществом

4 января в посольство России в Латвии вызвали полицию из-за поступившей туда подозрительной посылки.

В ней содержалось неизвестное вещество. Сейчас у посольства работает полиция, задействованы сотрудники других оперативных служб.

Латвийское радио сообщает, что звонок по поводу посылки поступил и в государственную пожарно-спасательную службу.

Ранее посылку со взрывным устройством получил глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый. Он был ранен при взрыве.